Суперкубок Испании может быть разыгран в Марокко

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Суперкубок Испании может быть разыгран в МароккоСуперкубок Испании 2018-го года может быть разыгран за пределами страны, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, до сегодняшнего дня каталонская "Барселона" и "Севилья" не смогли договориться по дате и формату проведения турнира. Учитывая загруженность "красно-белых" в квалификационных раундах Лиги Европы, Королевская испанская федерация футбола предложила клубам сыграть один матч 12-го августа на нейтральном поле. Предположительным местом проведения поединка называется марокканский Танжер.

Напомним,  "Барселона" определилась с кандидатом на замену Паулиньо. | soccernews.ru

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