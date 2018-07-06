Суперкубок Испании может быть разыгран в Марокко

Суперкубок Испании 2018-го года может быть разыгран за пределами страны, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, до сегодняшнего дня каталонская "Барселона" и "Севилья" не смогли договориться по дате и формату проведения турнира. Учитывая загруженность "красно-белых" в квалификационных раундах Лиги Европы, Королевская испанская федерация футбола предложила клубам сыграть один матч 12-го августа на нейтральном поле. Предположительным местом проведения поединка называется марокканский Танжер.

Напомним, "Барселона" определилась с кандидатом на замену Паулиньо. | soccernews.ru