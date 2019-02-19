Суперкубок Испании может пройти в новом формате

Теги барселонареал мадрид

Суперкубок Испании может пройти в новом формате

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес хочет разыгрывать Суперкубок Испании в формате "Финала четырех", передает Sport.es.

По информации издания, идея Рубиалеса состоит в том, чтобы в новом розыгрыше участвовали чемпион Испании, обладатель Кубка Испании и финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.

Данная идея возникла потому, что Рибалес думает, что увеличение числа участников в турнире поможет росту популярности испанского футбола в мире и дополнительным денежным вложениям в чемпионат.

Сейчас в Суперкубоке Испании участвуют чемпион страны и обладатель Кубка либо чемпион и финалист Кубка.

В текущем сезоне обладателем Кубка стала "Барселона".

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