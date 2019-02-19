Суперкубок Испании может пройти в новом формате
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес хочет разыгрывать Суперкубок Испании в формате "Финала четырех", передает Sport.es.
По информации издания, идея Рубиалеса состоит в том, чтобы в новом розыгрыше участвовали чемпион Испании, обладатель Кубка Испании и финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
Данная идея возникла потому, что Рибалес думает, что увеличение числа участников в турнире поможет росту популярности испанского футбола в мире и дополнительным денежным вложениям в чемпионат.
Сейчас в Суперкубоке Испании участвуют чемпион страны и обладатель Кубка либо чемпион и финалист Кубка.
В текущем сезоне обладателем Кубка стала "Барселона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18