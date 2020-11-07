Суперкубок Испании снова пройдет в Саудовской Аравии в январе

Королевская федерация футбола Испании утвердила даты и место проведения Суперкубка страны.

Турнир пройдёт в Саудовской Аравии в период с 13 по 16 января 2021 года, пишет Sport.es.

Трофей разыграют мадридский "Реал", "Барселона", "Реал Сосьедад" и "Атлетик".

Напомним, что в этом году Суперкубок Испании впервые проводился в Саудовской Аравии в новом формате - "финала четырёх". Победителем стали "сливочные".

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