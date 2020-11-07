Суперкубок Испании снова пройдет в Саудовской Аравии в январе

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Суперкубок Испании снова пройдет в Саудовской Аравии в январе

Королевская федерация футбола Испании утвердила даты и место проведения Суперкубка страны.

Турнир пройдёт в Саудовской Аравии в период с 13 по 16 января 2021 года, пишет Sport.es.

Трофей разыграют мадридский "Реал", "Барселона", "Реал Сосьедад" и "Атлетик".

Напомним, что в этом году Суперкубок Испании впервые проводился в Саудовской Аравии в новом формате - "финала четырёх". Победителем стали "сливочные".

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1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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