Суперкубок Каталонии не состоится из-за коронавируса

Матч за Суперкубок Каталонии 2020 года был отменен.

Как сообщила Федерация футбола Каталонии, отмена поединка связана с пандемией коронавируса. Отметим, что в игре должны были принять участие "Барселона" и "Эспаньол".

Розыгрыш Суперкубка Каталонии проходит с 2014 года и проводится по четным годам. В 2018 году трофей выиграла "Жирона", также две победы в турнире на счету "Барселоны" и одна - у "Эспаньола".

Читайте также: Чемпионат Аргентины досрочно завершили из-за пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru