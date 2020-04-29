Суперкубок Каталонии не состоится из-за коронавируса
Матч за Суперкубок Каталонии 2020 года был отменен.
Как сообщила Федерация футбола Каталонии, отмена поединка связана с пандемией коронавируса. Отметим, что в игре должны были принять участие "Барселона" и "Эспаньол".
Розыгрыш Суперкубка Каталонии проходит с 2014 года и проводится по четным годам. В 2018 году трофей выиграла "Жирона", также две победы в турнире на счету "Барселоны" и одна - у "Эспаньола".
Читайте также: Чемпионат Аргентины досрочно завершили из-за пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
Экс-игрок ЦСКА признался в употреблении допинга
-
Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии
-
ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"
-
Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно
Лента новостей
-
"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май
-
1
На "Олд Траффорд" появятся стоячие места
-
2
Суперкубок Каталонии не состоится из-за коронавируса
-
В Бразилии молодой футболист умер во время запуска воздушного змея
-
Экс-игрок ЦСКА признался в употреблении допинга
-
2
Мбаппе назвал своих кумиров
-
Брестское "Динамо" вышло в финал Кубка Беларуси, несмотря на поражение от "Шахтера" в ответном матче
-
1
Комментатор Арустамян назвал неожиданного чемпиона России в нынешнем сезоне
-
Упамекано останется в "РБ Лейпциг", несмотря на интерес топ-клубов
-
Головина назвали царем во Франции
-
"Рома" может купить одного из лидеров "Шахтера"
-
1
Серхио Регилон получил предложения от двух английских топ-клубов
-
Балотелли рассказал о несостоявшемся переходе в "Ювентус"
-
Быший игрок ЦСКА Карвальо рассказал о забавном случае во время встречи с Путиным
-
2
"Рома" предложила Педро три миллиона в год
-
"Милан" нацелился на талантливого нигерийского форварда
-
Синиша Михайлович отсудил крупную сумму у "Спортинга" за увольнение спустя 9 дней после назначения
-
4
Тер Штеген потребовал у "Барселоны" огромную зарплату
-
Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии
-
3
Эмери: "Неймар может стать лучшим в мире"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14