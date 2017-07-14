Суперкубок открывает сезон: "Спартак" сразится с "Локомотивом"

"Спартак" – "Локомотив"

Стадион: "Локомотив"

Начало матча: 21:30

Арбитр: Владислав Безбородов

После непродолжительной паузы, связанной с проведением в Кубка конфедераций, в России матчем за Суперкубок стартует новый сезон. Обладатель Кубка страны "Локомотив" встретится на своем стадионе со "Спартаком". Чемпион страны в межсезонье провел три товарищеские игры. Одну – в Тарасовке (со сетом 2:1 обыграно "Чертаново"), а также два матча на сборе в австрийском Филлахе. Соперниками "Спартака" стали хорватский "Славен" (1:1) и сербский "Вождовац" (победа 3:2). Затем команда вернулась в Россию, где и продолжила подготовку к старту сезона.

В отличие от своего главного конкурента за золотые медали "Зенита", "Спартак" практически никого не купил в это трансферное окно. Команду пополнил только сербский защитник Петкович, однако ему еще предстоит выдержать конкуренцию с Ещенко, что в условиях лимита сделать не так просто. Бывший игрок "Црвены Звезды" пришел бесплатно. Также в "Спартаке" останется Георгий Тигиев, выступавший за красно-белых на правах аренды, теперь же его контракт полностью выкуплен у "Анжи". Потерь у "Спартака" как таковых нет, клуб расстался с резервистами Песьяковым, Макеевым и Зуевым, которые перешли в "Ростов".

"Локомотив" также проводил сборы в Австрии. Команда Семина со счетом 10:0 разгромила словенский "Анкаран", также железнодорожники сыграли вничью с черногорским "Рударом" и проиграли хорватской "Риеке". У "Локомотива" все довольно тихо в плане приобретений. Состав пополнили лишь Никита Медведев из "Ростова" и Аршак Корян из "Витесса", однако это покупки на перспективу. Вряд ли новичкам удастся сразу завоевать место в основном составе. Также у "Рубина" выкуплены права на Квирквелию. Потерь больше: команду покинули Майкон, Шишкин, Янбаев, Шкулетич и Абаев. Потеря двух фланговых защитников может оказаться проблемой, в том числе и в игре за Суперкубок. Железнодорожникам необходимо продолжить работу на трансферном рынке.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 58 матчей, 25 раз выиграл "Спартак", 13 игр завершились вничью, 20 побед у "Локомотива".

Команды дважды играли между собой в финале Кубка России. В 1996 году выиграл "Локомотив" (3:2), а в 1998 – "Спартак" (2:0).

"Локомотив" не выигрывал у "Спартака" с 2015 года.

"Локомотив" выигрывал трофей в 2003 и 2005 году, проиграв в 2008 и 2015. "Спартак" трижды проигрывал в финалах – в 2004, 2006 и 2007 году. Все три поражения от ЦСКА. "Локомотив" же проигрывал только "Зениту".

Ориентировочные составы:

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Попов, Промес, Зе Луиш.

"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Игнатьев, Квирквелия, Михалик, Денисов, Тарасов, Миранчук, Фернандеш, Касаев, Ари.

Прогноз на матч:

"Спартак" является фаворитом этого матча, несмотря на то, что "Локомотив" играет на своем стадионе. Красно-белые сильнее по составу, к тому же у железнодорожников наблюдаются проблемы в обороне. Виталий Денисов не сможет восстановиться после травмы, на его позицию наверняка придется выпускать центрального защитника. Также есть вероятность, что на правом фланге обороны выйдет номинальный полузащитник Игнатьев. При этом "Локомотив" все равно способен создать проблемы своему сопернику.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" 1.55, на "Локомотив" – 2.65.

Вячеслав Горбачев

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