В 2018 году Суперкубок России может быть разыгран в Катаре, об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

По его словам, Премьер-лига сейчас ведёт соответствующие переговоры. Кроме Катара рассматривается вариант с ещё одной страной, которую Прядкин не назвал.

Отметим, что ранее матчи за Суперкубок проходили исключительно в российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов и Самара.

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