Суперкубок России может быть разыгран в Катаре

Теги суперкубок россиисергей прядкин

Суперкубок России может быть разыгран в Катаре

В 2018 году Суперкубок России может быть разыгран в Катаре, об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

По его словам, Премьер-лига сейчас ведёт соответствующие переговоры. Кроме Катара рассматривается вариант с ещё одной страной, которую Прядкин не назвал.

Отметим, что ранее матчи за Суперкубок проходили исключительно в российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов и Самара.

Не пропустите: Прядкин рассказал о прибыли РФПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии
SpM

Зачем??? Кто в Катаре пойдет на наших смотреть? Каким местом они думают?

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