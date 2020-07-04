Суперкубок России собираются разыграть зимой в другой стране

Теги рплсуперкубок россии

Суперкубок России собираются разыграть зимой в другой стране

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, когда и где может состояться матч за Суперкубок России 2020 года.

"Мы не будем проводить матч за Суперкубок в межсезонье этим летом. При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва. Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения. Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем", - заявил Суворов.

Напомним, что в прошлом году трофей завоевал "Локомотив", обыгравший "Зенит". За Суперкубок России традиционно сражаются чемпион страны и обладатель Кубка.

Не пропустите: "Ротор" может не сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси действительно покинет "Барселону"? Слухи об этом могут быть простой кампанией против правления Бартомеу

Месси действительно покинет "Барселону"? Слухи об этом могут быть простой кампанией против правления Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов