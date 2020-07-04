Суперкубок России собираются разыграть зимой в другой стране

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, когда и где может состояться матч за Суперкубок России 2020 года.

"Мы не будем проводить матч за Суперкубок в межсезонье этим летом. При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва. Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения. Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем", - заявил Суворов.

Напомним, что в прошлом году трофей завоевал "Локомотив", обыгравший "Зенит". За Суперкубок России традиционно сражаются чемпион страны и обладатель Кубка.

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