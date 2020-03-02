Стало известно, где пройдут финалы клубных турниров. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 2 марта, исполнительный комитет УЕФА провел рабочую встречу в Амстердаме, на которой утвердились места проведения.

Отметим, что Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в Казани.

Лига Европы 2022: "Пушкаш Арена", Будапешт, Венгрия.

Женская Лига чемпионов 2022: "Ювентус Стэдиум", Турин, Италия.

Женская Лига чемпионов 2023: Стадион ПСВ, Эйндховен, Нидерланды.

Суперкубок УЕФА 2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия.

Суперкубок УЕФА 2023: "Казань Арена", Россия.

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