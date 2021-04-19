Суперлига Европы официально создана. В неё вошли 12 клубов

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Минувшей ночью было объявлено о создании Суперлиги Европы - нового закрытого турнира с участием лучшим клубов Старого Света.

Всего в Суперлиге будут играть 20 команд, разбитые на две равные группы. 15 из них - это постоянные участники, для остальных разработают механизм квалификации.

Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Вышеуказанные клубы стали основателями турнира. Несмотря на угрозы УЕФА, они планируют продолжить выступать в своих национальных чемпионатах.

Планируется, что Суперлига заменит в календаре матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

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