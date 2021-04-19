Суперлига Европы официально создана. В неё вошли 12 клубов

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Суперлига Европы официально создана. В неё вошли 12 клубов

Фото твиттер Transfer News Live

Минувшей ночью было объявлено о создании Суперлиги Европы - нового закрытого турнира с участием лучшим клубов Старого Света.

Всего в Суперлиге будут играть 20 команд, разбитые на две равные группы. 15 из них - это постоянные участники, для остальных разработают механизм квалификации.

Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Вышеуказанные клубы стали основателями турнира. Несмотря на угрозы УЕФА, они планируют продолжить выступать в своих национальных чемпионатах.

Планируется, что Суперлига заменит в календаре матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
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