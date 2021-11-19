Суперлига направила письмо в Европейский парламент

Суперлига уверяет Европейский парламент, что турнир не навредит национальным лигам.

В письме в Европейский парламент менеджеры Суперлиги заявили, что это соревнование "никогда не было разрушительной лигой", поскольку участвующие клубы продолжали бы принимать участие в своих национальных соревнованиях.

Письмо, датированное 18 ноября, было отправлено накануне следующего вторника, когда Европейский парламент проголосует за отчет, выступающий против "революционных соревнований", противоречащих принципам свободной конкуренции и спортивным достоинствам, типа турнира, которой, по мнению его критиков, будет Суперлига.

"Ни разу клубы-участники не нарушали какие-либо правила ФИФА, УЕФА или национальных лиг, и все клубы продолжали играть в своих соответствующих национальных лигах", - заявляют в письме промоутеры Суперлиги Анас Лаграри и Джон Хан.

В то же время они настаивают на том, что предложение было "оговорено в контракте", чтобы оно было совместимо с тем фактом, что клубы могли бы продолжать играть в своих национальных лигах после признания УЕФА или ФИФА, которые, как они утверждают, "отказались вступать в какой-либо диалог" с теми, кто несет ответственность за Суперлигу, или для получения защиты от европейских судов, в чьих руках сейчас находится дело.

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