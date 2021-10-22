Суперлигу Европы могут расширить до 140 клубов

СМИ узнали о планах по перезапуску европейской Суперлиги.

По информации The Athletic, создатели турнира отказались от идеи с закрытой лигой и постоянными участниками.

Есть намерение расширить Суперлигу до 140 клубов, а также ввести несколько дивизионов по 20 команд, которые будут повышаться и понижаться в классе.

В обновленный проект должны войти не только представители топ-5 лиг Европы, но и коллективы из Шотландии, Турции, Украины, Португалии, Бельгии, Нидерландов и России.

Не пропустите: Правительство Испании высказало свою позицию касательно Суперлиги. | http://soccernews.ru