"Супернеадекватная": девушка из компании Кокорина и Мамаева устроила погром в "Кофемании"

Бариста кафе "Кофемания" Андрей Андрацкин, который является свидетелем в судебном заседании по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал о неадеватном поведении девушки, которая была в компании футболистов.

"Мужчина начал снимать на телефон, кто-то ему сказал прекратить, далее кто-то из компании услышал, что кто-то снимает. Девушка из компании взяла ром с виски и вылила на мужчину. Он начал возмущаться, почему не вызывают полицию. Она же бросала на пол тарелки - она была супернеадекватная. Это было сделано целенаправленно, чтобы показать, что она императрица и тут главная", - заявил свидетель.

Напомним, что сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по делу Кокорина и Мамаева, которые обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

Не пропустите: Свидетель назвал самого агрессивного фигуранта из компании Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru