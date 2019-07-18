"Суперорлы" без приставки "супер" победили "орлов из Карфагена": разбираем матч за 3 место КАН между Нигерией и Тунисом

Итак, КАН приходит к своему логичному финалу, и вслед за главной сенсацией турнира (Мадагаскар, безусловно), определился еще и бронзовый призер турнира. Им стали "суперорлы" из Нигерии. Если брать всю дистанцию турнира, то в целом бронза "зелено-белых" кажется очень даже заслуженной. Главный тренер прибегал к тактике "главное – не пропустить" и задействовал всех 23 футболистов из своей обоймы (единственная команда на турнире, которая так сделала). Игра с Тунисом получилась весьма напряженной, но отчасти скучной для любителей посмотреть на голы. О ней и поговорим. На первых минутах Нигерия сразу захватила контроль над мячом. И уже на 3-й минуте "суперорлам" удалось открыть счет: Коллинс прошел по левому флангу и прострелил, голкипер неубедительно сыграл на выходе, а Игало воспользовался отскоком и забил в пустые ворота – 0:1. Это был последний удар в створ в первом тайме, а с остальные заблокировали защитники. Впрочем, до 15-й минуты матч выглядел довольно неплохо: уже на 8-й Хенисси прорвался на правый край штрафной и выстрелил в ближний угол – мяч просвистел рядом со штангой. Еще через 7 минут Тунис получил вторую возможность сравнять счет, однако Сасси после прорыва на правый край штрафной не смог попасть в створ ворот. Кроме того, на 17-ом обороте секундной стрелки он упал у чужих ворот, надеясь на пенальти, но арбитры не собирались реагировать на мелкие нарушения. На этом реально опасные моменты в первом тайме завершились – до его окончания можно вспомнить разве что травмы Хенисси и Игало.

После перерыва Тунис захватил контроль над мячом и едва не сравнял счет уже на 47-й минуте, когда Хазри выдал разрезной пас на Хавата – Фирас вышел один на один с голкипером и пробил в ближний угол, однако мяч коснулся сетки только с внешней стороны. На 55-й минуте неплохой выстрел Хазри со штрафного завершился попаданием мяча в руку одного из нигерийцев в стенке, но арбитр вновь проигнорировал этот эпизод. На 57-й минуте произошел второй удар в створ – это Бадри перед своей заменой приложился к сфере метров с 25-ти, но Узохо проблем с ним не имел. В общем, начало второго тайма можно занести в актив сборной Туниса. Впрочем, на 60-х минутах Нигерия начала просыпаться. В частности, на 63-й прекрасный дальний удар прямо под левую стойку удался Чуквезе, однако "орлов" спас красивый прыжок голкипера. На 66-й разрезную передачу все того же Чуквуезе на правом краю штрафной принял Осимхен, который тут же пробил с острого угла, но нападающему не хватило точности. Казалось, что "суперорлы" сейчас перетянут инициативу, однако они снова остановились, позволив тунисцам провести несколько неплохих атак.

Подопечные Алана Жиресса с течением времени все активнее шли вперед, что вылилось в моменты у ворот обеих голкиперов. На 73-й минуте капитан "Карфагена" Хазри вполне мог заработать пенальти, вырвавшись один на один и получив по ногам от последнего защитника, но арбитры заметили очень сомнительный офсайд. Через 300 секунд оборонительные порядки нигерийцев протаранил Слит, который решился на выстрел метров с 23-х – рядом с ближней стойкой! На 80-й на неплохой позиции для удара оказался защитник Туниса Дрегер, но мяч свалился с ноги. Расточительство могло быть наказано на 82-й, когда Осимхен пробил с правого края штрафной в дальний нижний угол – Шерифи парировал! Через шесть минут уже нигерийцы могли получить суровый урок за низкую реализацию: Тунис заработал угловой, а Скири головой под правую стойку замкнул подачу Хазри – голкипер был бессилен, однако на линии оказался защитник "суперорлов". Впрочем, последнее слово было именно за ними. На 90+1-й Калу с дальнего расстояния выстрелил под перекладину, а на 90+3 прямым ударом со штрафного метил в ближний угол – в обоих случаях спас Шерифи. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Нигерии, полученное благодаря не самому очевидному и не самому рабочему голу на 3-й минуте встречи. Таким образом, "суперорлы" взяли бронзовые медали КАН-2019.

Тунис играл лучше, но по ходу турнира они не "настреляли" на бронзу

Матч за третье место оказался не очень интересным для рядового болельщика. После случайного гола нигерийцев на 3-й минуте фанаты увидели не более трех-четырех действительно опасных моментов, а общая картина игры сбилась на долгую позиционную борьбу с многочисленными мелкими фолами. "Суперорлы" выглядели несколько острее своего соперника, однако "орлы Карфагена" более активно работали в атаке и явно больше хотели победить. Тунис прогнозируемо продемонстрировал атакующий футбол с удержанием мяча и быстрыми выпадами. Особенно это было заметно во втором тайме, когда все острее становилась потребность сравнивать счет – несколько раз арабы прошивали оборону Нигерии разрезными передачами, а четыре атаки завершились ударами по воротам. Это составляло 80% от общего их количества, но только один из них прошел из пределов штрафной. Еще шесть выстрелов в течение игры заблокировали защитники "суперорлов" – для данного матча это очень много.

Тунис бегал, старался, бил, однако реальные шансы для взятия ворот были созданы лишь после врывания Хенисси в штрафную на 15-й минуте, выхода Хавата на свидание с вратарем на 47-й минуте и углового на последних минутах. Подобная картина характерна для всех поединков "орлов Карфагена" на КАН-2019: везде они старались держать инициативу и играть в интересный футбол, но количество действительно острых моментов было ограниченным. Как следствие, в семи матчах сборная Туниса одержала лишь одну победу – в четвертьфинале над Мадагаскаром (0:3). Во всех остальных встречах в целом активные "орлы" не смогли забить больше одного гола, поэтому взятие бронзовых медалей в матче с Нигерией было бы настоящей насмешкой. Команда Жиресса старалась, но на тройку не заслужила.

Нигерия может играть намного лучше. Она совершенно не играла в атаке

Трудно ожидать высокую отдачу команд и сложную тактическую работу тренеров в матче за третье место – участникам уже не хватает ни сил, ни мотивации. Тем не менее, в таких поединках одной из команд часто удается такой футбол, после которого так и хочется сказать: "Ну хотя бы вот так надо было играть в полуфинале!". Это не про Нигерию – "суперорлы" во встрече против Туниса не создали чего-то очень интересного, демонстрируя уровень чуть выше посредственного (если угодно – практически неудовлетворительного). Следует отметить слабость в атакующей работе. Нигерийцы забили гол в пустые ворота после ошибки вратаря на 3-й минуте, что стало первым выстрелом из пределов штрафной – а знаете, когда произошел второй? На 82-й минуте! Он же был и последним. Другие четыре удара были нанесены с дистанции примерно в 23-30 метров, что раскрывает слабость системы позиционного наступления "суперорлов" – подопечные Германа Рора неплохо двигаются с мячом, однако абсолютно некомпетентные в вопросе раскрытия зон на ключевых участках поля. Данную проблему можно было наблюдать и в матче против Алжира, а также против сборной ЮАР.

Вторая слабость Нигерии – не лучшая работа в индивидуальных эпизодах. "Зелено-белые" не менее пяти раз пропускали быстрые атаки с разрезными передачами в район штрафной, но соперник откровенно простил защитников. Еще большей проблемой был тот факт, что 5 из 11 успешных обыгрышей один-в-один сборная Туниса провела непосредственно у штрафной "суперорлов"– большой привет опорной зоне. Аналогичная ситуация сложилась и в полуфинале, когда алжирцы большинство проходов на дриблинге выполнили в центральной зоне перед штрафной.

Впрочем, Нигерия точно переиграла Тунис в качестве исполнения. Здесь сказался высокий индивидуальный класс, который позволил использовать первый же отскок у ворот соперника. Да, забить в пустые ворота после ошибки голкипера несложно, однако Игало нужно было быстро сориентироваться. Ему это удалось, а вот "орлы Карфагена" в ряде эпизодов перед воротами соперника оказались менее ловкими. Дальние же удары "суперорлов" были прекрасными – Чуквуезе мощно выстрелил прямо под левую стойку, Калу почти с 30-ти метров запустил мяч над перекладиной, а затем еще и пробил со штрафного в правый угол. У капитана Туниса Вахби Хазри было целых три возможности забить со стандарта, однако каждый раз он попадал в стенку - прекрасная иллюстрация разницы в классе. Таким образом, Нигерия стала обладателем бронзовых медалей КАН-2019. Это справедливо, ведь "суперорлы" в течение турнира выделялись, однако выйти за рамки игры от индивидуальной преимущества им не удалось даже в матче за третье место.

Игорь Малиенко | soccernews.ru