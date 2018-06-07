"Суперорлы" летят в Россию: представление сборной Нигерии

Конфедерация: КАФ

Рейтинг ФИФА: 47

Лучший результат на чемпионате мира: 1/8 финала в 1994 (проигрыш Италии 1:2), 1998 (проигрыш Дании 1:4) и 2014 (проигрыш Франции 0:2).

Гвардейцы: Винсент Эньяма (101 матч) – в истории, Джон Оби Микел (84 матча) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Рашиди Йекини (37 голов) - в истории, Ахмед Муса (13 голов) в заявке.

Сборная Нигерии – одна из самых успешных команд Африки, "суперорлы" трижды выходили из группы, принимая участие на пяти чемпионатах мира. Первые континентальные первенства проходили без нигерийцев, африканские команды были редкими гостями на мундиалях, потом же Нигерия не могла пройти квалификацию. Дебют случился лишь в 1994 году, где нигерийцы произвели фурор, выиграв свою группу. Три команды Нигерия, Болгария и Аргентина набрали по шесть очков, африканцы оказались лучшими по дополнительным показателям. Победа в группе не дала Нигерии более удобного соперника в 1/8 финала, она попала на Италию.

Именитый соперник не испугал молодых нигерийцев, они открыли счет в первом тайме и были очень близки к сенсации. Они выигрывали до 89 минуты, пока не отличился Баджо. В компенсированное время итальянцы додавили деморализованного соперника. Всё тот же Баджо забил с пенальти, выведя Италию в четвертьфинал, однако Нигерия показала, что африканские футболисты могут показывать красивый футбол и сражаться с именитыми соперниками.

Через четыре года Нигерия снова попала на чемпионат мира, где выступила очень достойно. "Суперорлы" привезли во Францию молодую команду, которая за два года до мундиаля выиграла Олимпиаду. В итоге нигерийцы оставили за бортом турнира Испанию, обыграв их в группе 3:2. Также африканцы снова встретились с болгарами, победа над которыми позволила выиграть группу. На второй позиции оказались парагвайцы. На этот раз соперником в 1/8 финала не была топовая команда, однако "датский динамит" пройти не удалось (1:4).

В 2002 году Нигерия попала в группу смерти, где ее соперниками были Аргентина, Англия и Швеция. Африканцы достойно сыграли с каждым соперником, две игры проиграли с минимальным счетом. А в последнем туре сыграли вничью с Англией. У сборной в этот момент наступил некоторый кризис, команда не пробилась на ЧМ-2006, не смогла выйти из группы в 2010 году.

На мундиале в Бразилии нигерийцам повезло с квартетом, они сумели опередить Боснию и Иран, со второго места выйдя в плей-офф. Однако дальше 1/8 пробиться снова не удалось. Дорогу Нигерии перешла сборная Франции.

Отбор на ЧМ

Квалификация в Африке проходит в несколько этапов, сначала слабые сборные играют в первом раунде, затем в борьбу вступают основные команды континента. Нигерия не без труда переиграла Свазиленд, первая игра завершилась 0:0, только во втором матче удалось забить два мяча и выиграть 2:0 по сумме двух матчей. Команды, победившие во втором раунде, вышли в группу. Нигерийцам в соперники достались сборные Замбии, Камеруна и Алжира. Три команды не раз попадали на мировые первенства, замбийцы также в последнее время показывают достойный футбол, этот квартет можно было назвать группой смерти, на ЧМ выходила только одна команда.

Тем удивительней, что Нигерия достаточно уверенно выиграла свою группу и стала первой африканской сборной, забронировавшей путевку в Россию. Команда выиграла четыре игры и разделила очки с Камеруном после чего стала недосягаемой для конкурентов. В последнем туре в игре с Алжиром также была зафиксирована ничья, но результат матча был аннулирован, и Нигерии засчитали техническое поражение из-за участия в игре дисквалифицированного игрока.

Состав на ЧМ

Вратари: Эзенва Икечукву ("Эньимба", Нигерия), Франсис Узохо ("Депортиво", Испания), Даниэль Акпейи ("Чиппа Юнайтед", ЮАР).

Защитники: Уильям Троост-Эконг ("Бурсаспорт", Турция), Леон Балогун ("Майнц", Германия), Кеннет Омеруо ("Касымпаша", Турция), Брайн Идову ("Амкар", Россия), Чидози Авазьем ("Нант", Франция), Абдуллахи Шеху ("Анортосис", Кипр), Ува Элдерсон Эчиджиле ("Серкль Брюгге", Бельгия), Тайронн Эбюэхи ("Бенфика", Португалия).

Полузащитники: Джон Оби Микел ("Тяньцзинь Тэда", Китай), Оджени Онази ("Трабзонспор", Турция), Вилфред Ндиди ("Лестер", Англия), Огенекаро Этебо ("Лас-Пальмас", Испания), Джон Огу ("Хапоэль", Израиль), Джоэл Оби ("Торино", Италия).

Нападающие: Ахмед Муса ("Лестер"/ЦСКА, Англия/Россия), Келечи Ихеаначо ("Лестер", Англия), Одиан Игало ("Чанчунь Ятай", Китай), Алекс Ивоби ("Арсенал", Лондон), Виктор Мозес ("Челси", Англия), Симеон Нванкво ("Кротоне", Италия).

Оптимальный состав: Икечукву, Троост-Эконг, Идову, Огу, Балогун, Шеху, Оби, Ндиди, Микел, Мозес, Игало.

Ключевые игроки

У Нигерии молодая и перспективная команда, в сборной несколько интересных форвардов, которые могут вырасти в игроков мирового уровня, выстрелив уже на этом ЧМ. Алекс Ивоби уже играет за основной состав "Арсенала". Он выступал на юниорские сборные Англии, но затем принял решение играть за Нигерию. В 13 матчах он забил 4 гола.

Также подает надежды Келечи Ехеначо. Он засветился в "Манчестер Сити", за который выступал два сезона, забив за это время 21 гол. Английский гранд не стал ждать, когда Ихеначо окрепнет, решив сделать ставку на звездных игроков. Келечи был продан в "Лестер", но чемпион Англии сохранил право на обратный выкуп контракта нигерийского форварда, если тот будет проявлять себя с лучшей стороны, выступая за "лис".

Самый же известные игроки в этом составе – Виктор Мозес, в которого вдохнул жизнь Антонио Конте, поставив на место правого латераля в схеме 3-5-2 (в сборной он играет в атаке). Конте покинул "аристократов", возможно, у нового тренера будет другое видение, и Мозес снова осядет на скамейке запасных, которую он полировал при Бенитесе, Моуринью и Хиддинке. В то время ему приходилось постоянно уходить за игровой практикой в аренду.

Также прямое отношение к "Челси" имеет капитан Джон Оби Микел. Он никогда не был топовым игроком, но пользовался доверием тренеров. За "аристократов" он играл на протяжении 11 сезонов, после чего ушел за большими деньгами в "Тянцзинь Тэда".

Тренер

Главным тренером сборной Нигерии является немец Гернот Рор. Некоторое время Федерация футбола полагалась на местных тренеров, меняя их, как перчатки. С 2010 по 2016 тренеры менялись десять раз. Стивена Кеши и вовсе приглашали три раза. Он привел команду к победе на Кубке африканских наций 2013 года, но после ЧМ-2014 он был уволен, тренерская чехарда продолжилась, на данный момент на тренерском мостике находится Рор. Есть подозрение, что также ненадолго. Немецкий специалист никогда не работал тренером в своей стране, он закончил карьеру игрока в "Бордо", где и начал тренировать. В 1996 году он вывел жирондинский клуб в финал Кубка УЕФА, но трофей выиграть не удалось. Победу праздновала "Бавария" (5:1 по сумме двух матчей). После ухода из "Бордо" работал спортивным директором в "Айнтрахте" два года, но затем вернулся во Францию, где продолжил карьеру тренера, однако на этот раз серьезных успехов не добивался.

С 2010 года он стал работать с различными африканскими сборными второго и третьего эшелона. В его послужном списке значатся Габон, Нигер, Буркина-Фасо. Теперь он попытается удачно выступить с командой Нигерии.

Прогноз на ЧМ

У Нигерии самый молодой состав на ЧМ и не самая простая группа, африканцы будут считаться аутсайдерами. Аргентина должна выходить из группы, также намерены выступить как можно лучше и хорваты с исландцами. Максимум на что могут претендовать "суперорлы" на этом ЧМ – набрать несколько очков и лишить какую-либо команду шансов на 1/8 финала.

Вячеслав Горбачев

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