Супруга экс-голкипера "Барселоны" Речбера рассказала о его борьбе с коронавирусом

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Супруга экс-голкипера "Барселоны" Речбера рассказала о его борьбе с коронавирусом

Супруга бывшего турецкого футболиста Рюштю Речбера Исил рассказала, как чувствует себя муж, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает Fanatik.

"Последние 72 часа были очень сложными. Надеюсь, дальше будет легче. Он борется с новым вирусом, очень важно было сразу его диагностировать.

Рюштю был очень слаб, у него был жар и потеря аппетита. Он очень сильно побледнел. Ему тяжело дышать и кашель не прекращается", - рассказала девушка.

46-летний Речбер выступал за такие клубы как "Фенербахче", "Бешикташ", "Барселону" и сборную Турции.

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