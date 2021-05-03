Супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака"

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Супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака"

Фото РИА Новости

В составе совета директоров московского "Спартака" произошли изменения, сообщает официальный сайт клуба.

Орган управления покинул Сергей Михайлов, а вошли в него Зарема Салихова и Юсуф Алекперов.

Кроме того, Зарема, которая является женой владельца "красно-белых" Леонида Федуна, возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Если сегодня команда на выезде обыграет тульский "Арсенал", то поднимется на вторую строчку.

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