Супруга Гарая станцевала стриптиз для футболиста

Жена защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая Тамара Торро в инстаграме опубликовала видео откровенного танца, который девушка выполняла для своего мужа.

Супруга Гарая показала стриптиз бывшему защитнику «Зенита» pic.twitter.com/NvUomz52DK — Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) May 13, 2020

За петербургский "Зенит" футболист играл с 2014 по 2016 год.

33-летний Гарай выступает за "Валенсию" с 2016 года. Ранее он играл за "Ньюэллс Олд Бойз", "Расинг", "Реал" и "Бенфику". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

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