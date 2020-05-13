Супруга Гарая станцевала стриптиз для футболиста

Теги зенит санкт-петербургэсекьель гарай

Супруга Гарая станцевала стриптиз для футболиста

Жена защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая Тамара Торро в инстаграме опубликовала видео откровенного танца, который девушка выполняла для своего мужа.

За петербургский "Зенит" футболист играл с 2014 по 2016 год.

33-летний Гарай выступает за "Валенсию" с 2016 года. Ранее он играл за "Ньюэллс Олд Бойз", "Расинг", "Реал" и "Бенфику". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

А еще: Гарай с женой трогательно встретились с детьми, которых не видели два месяца из-за коронавируса| http://soccernews.ru
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