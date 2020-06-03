Супруга Карпина опубликовала архивное фото с отдыха в Турции

Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина в инстаграме опубликовала новое фото. Девушка поделился снимком с отдыха в Турции, которая была сделана прошлым летом.

"Ровно год назад мы отдыхали в Турции, я всё ещё худела после родов (и зачем, собственно). Тогда мы ещё не предполагали, что через 12 месяцев у нас уже будет на одну девочку больше… и придётся опять худеть. Что за жизнь у женщин, постоянно надо худеть! То к лету, то к свадьбе, то после родов, теперь ещё после самоизоляции", - подписала фото Дарья.

Напомним, 4 апреля у Дарьи и Валерия родилась дочь.

Чемпионат России возобновится 19 июня.

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