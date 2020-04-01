Супруга Карпина пошутила над аппетитом тренера
Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме пошутила на тему того, что ее муж может есть в любое время и не толстеть.
"Скажите честно… хомячите на карантине? Вот я - да. Причем не из-за беременности. Я спокойно ходила 9 месяцев, не ела за двоих и не кидалась на еду! Это реально от безделья. Руки тянутся что-то потрескать, пожевать, похрустеть…
А еще со мной живет человек, который даже если меня целиком проглотит, то у него это нигде не отложится. Да, да, это я про тебя, ведьмак (Валерий Карпин)! Мне иногда кажется, что даже когда что-то запретное ест он, прилипает ко мне (смеется).
Вся надежда на силу грудного вскармливания и на прожорливого", - отметила Дарья.
Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса. Всем россиянам рекомендовано самоизолироваться во избежании заражения.
А еще: Карпин поговорил по душам с дочкой, сидящей на горшке| http://soccernews.ru
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