Супруга Карпина пошутила над аппетитом тренера

Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме пошутила на тему того, что ее муж может есть в любое время и не толстеть.

"Скажите честно… хомячите на карантине? Вот я - да. Причем не из-за беременности. Я спокойно ходила 9 месяцев, не ела за двоих и не кидалась на еду! Это реально от безделья. Руки тянутся что-то потрескать, пожевать, похрустеть…

А еще со мной живет человек, который даже если меня целиком проглотит, то у него это нигде не отложится. Да, да, это я про тебя, ведьмак (Валерий Карпин)! Мне иногда кажется, что даже когда что-то запретное ест он, прилипает ко мне (смеется).

Вся надежда на силу грудного вскармливания и на прожорливого", - отметила Дарья.

Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса. Всем россиянам рекомендовано самоизолироваться во избежании заражения.

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