Супруга Малафеева укротила большую змею. Муж назвал ее безумной (видео)

1 Теги вячеслав малафеев

Супруга Малафеева укротила большую змею. Муж назвал ее безумной (видео)Фото: Твиттер @zenit_spb
Экс-голкипер питерского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев проводит отпуск вместе с супругой на Занзибаре. Пара показывает в соцсетях моменты отдыха. На видео, которое вратарь разместил в своем Инстаграмм, его жена укротила большую змею.

Екатерина Малафеева не испугалась и взяла ее в руки и повесила себе на шею. "Избавляюсь от страхов", — сказала Екатерина

"Самая безумная жена", — подписал видео Малафеев.

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