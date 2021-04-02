Супруга Малафеева укротила большую змею. Муж назвал ее безумной (видео)

Фото: Твиттер @zenit_spb

Экс-голкипер питерского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев проводит отпуск вместе с супругой на Занзибаре. Пара показывает в соцсетях моменты отдыха. На видео, которое вратарь разместил в своем Инстаграмм, его жена укротила большую змею.

Екатерина Малафеева не испугалась и взяла ее в руки и повесила себе на шею. "Избавляюсь от страхов", — сказала Екатерина

"Самая безумная жена", — подписал видео Малафеев.