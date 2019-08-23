Супруга Рияда Махреза спровоцировала скандал на дороге

Теги рияд махрез

Супруга Рияда Махреза спровоцировала скандал на дороге

Супруга хавбека "Манчестер Сити" Рияда Махреза Рита стала участницей громкого скандала, передает Daily Mail.

 В своем инстаграме девушка выложила видео, на котором она едет по дороге на большой скорости, а ее ноги находятся на приборной панели.

В связи с этим министр Великобритании по вопросам автодорожной безопасности Эдмунд Кинг был очень возмущен поведением Риты.

В отношении Риты Махрез может начаться разбирательство из-за неподобающего поведения.

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