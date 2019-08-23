Супруга Рияда Махреза спровоцировала скандал на дороге

Супруга хавбека "Манчестер Сити" Рияда Махреза Рита стала участницей громкого скандала, передает Daily Mail.

В своем инстаграме девушка выложила видео, на котором она едет по дороге на большой скорости, а ее ноги находятся на приборной панели.

В связи с этим министр Великобритании по вопросам автодорожной безопасности Эдмунд Кинг был очень возмущен поведением Риты.

В отношении Риты Махрез может начаться разбирательство из-за неподобающего поведения.

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