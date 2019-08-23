Супруга Рияда Махреза спровоцировала скандал на дороге
Супруга хавбека "Манчестер Сити" Рияда Махреза Рита стала участницей громкого скандала, передает Daily Mail.
В своем инстаграме девушка выложила видео, на котором она едет по дороге на большой скорости, а ее ноги находятся на приборной панели.
В связи с этим министр Великобритании по вопросам автодорожной безопасности Эдмунд Кинг был очень возмущен поведением Риты.
В отношении Риты Махрез может начаться разбирательство из-за неподобающего поведения.
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Рамос высказался о прошлом сезоне "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0