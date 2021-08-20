Супруга Серхио Рамоса опубликовала новое фото в купальнике
Пилар Рубио, жена центрального защитника ПСЖ Серхио Рамоса, выложила в инстаграме пикантный снимок.
На фото супруга футболиста запечатлена в чёрном купальнике. Она показала, что и в 43 года можно выглядеть блестяще.
Рамос и Рубио находятся в отношениях с 2012 года. Пара воспитывает четырёх детей.
Не пропустите: У Рамоса произошел конфликт в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
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|Дижон
|28
|30
|17
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|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13