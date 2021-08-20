Супруга Серхио Рамоса опубликовала новое фото в купальнике

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Супруга Серхио Рамоса опубликовала новое фото в купальнике

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Пилар Рубио, жена центрального защитника ПСЖ Серхио Рамоса, выложила в инстаграме пикантный снимок.

На фото супруга футболиста запечатлена в чёрном купальнике. Она показала, что и в 43 года можно выглядеть блестяще.

Рамос и Рубио находятся в отношениях с 2012 года. Пара воспитывает четырёх детей.

Не пропустите: У Рамоса произошел конфликт в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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