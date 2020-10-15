Супруга Жиркова: "Иногда муж показывает мои старые фото друзьям. Они не верят, что это я"
Супруга нападающего "Зенита" Юрия Жиркова Инна в интервью Sport24 рассказала, что стала выглядеть лучше, чем раньше.
"Многие думают, что я сорвала джекпот с генетикой: просто люди не видели моих старых фотографий, которые не решаюсь опубликовать. Иногда Юра показывает такие снимки друзьям, и они не верят, что это я. Всегда отвечают: "Ладно, Юра, хорош прикалываться".
Иногда Юра говорит: "Может быть, картошечку пожаришь? Я рыбку купил". Естественно, можем посидеть и устроить такой ужин, но стараюсь держаться. Иногда хочется съесть какую-нибудь гадость; тогда позволяю себе бургер. Недавно стала ездить в клиники, где чистят организм: когда оттуда выходишь, жалко травить желудок", - рассказала 31-летняя модель.
Напомним, 37-летний футболист и девушка вместе воспитывают троих детей.
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