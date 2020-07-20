Супруга Зобнина отреагировала на судейство в матче "Зенит" - "Спартак"

Супруга полузащитника "Спартака" Романа Зобнина Рамина в сторис в инстаграме высказалась по поводу матча Кубка России с "Зенитом" (2:1).

Девушка прокомментировала эпизод с падением 23-летнего Александра Соболева после борьбы с защитником Юрием Жирковым.

"Так они выигрывают чемпионат и кубок в России, только в Лиге чемпионов так вопросы не решаются", - написала девушка.

Напомним, что Зобнин пропускал встречу полуфинала Кубка из-за дисквалификации.

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