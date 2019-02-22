Супругу Икарди подверг жесткой критике ее бывший муж

Аргентинский нападающий Макси Лопес, рассказал о нынешних взаимоотношениях со своей бывшей женой Вандой Нарой, которая сейчас замужем за форвардом "Интера" Мауро Икарди.

Напомним, что Ванда вела переговоры о продлении контракта с "Интером", которые закончились безрезультатно и привели к тому, что у игрока отобрали капитанскую повязку.

"Хорошие агенты знают, как правильно вести переговоры. Они знают, когда нужно быть требовательными, а когда стоит промолчать. Мне кажется, что игрок такого уровня, как Икарди, заслуживает агента более высокого уровня.

Ванда хотела быть и моим агентом, но я четко разграничивал работу и семью. Сейчас я не вижусь со своими детьми, они живут с Икарди. Порой мне не удается даже поговорить с ними по телефону. У меня очень плохие отношения с Вандой. В течение нескольких лет мы общались только через адвокатов. А Мауро похож на нее, поэтому я не общаюсь и с ним.

Вчера был день рождения моего сына, а Икарди и Ванда оскорбляли меня по телефону. Какие могут быть отношения с такими людьми", - приводит слова Лопеса Football Italia.

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