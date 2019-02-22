Супругу Икарди подверг жесткой критике ее бывший муж
Аргентинский нападающий Макси Лопес, рассказал о нынешних взаимоотношениях со своей бывшей женой Вандой Нарой, которая сейчас замужем за форвардом "Интера" Мауро Икарди.
Напомним, что Ванда вела переговоры о продлении контракта с "Интером", которые закончились безрезультатно и привели к тому, что у игрока отобрали капитанскую повязку.
"Хорошие агенты знают, как правильно вести переговоры. Они знают, когда нужно быть требовательными, а когда стоит промолчать. Мне кажется, что игрок такого уровня, как Икарди, заслуживает агента более высокого уровня.
Ванда хотела быть и моим агентом, но я четко разграничивал работу и семью. Сейчас я не вижусь со своими детьми, они живут с Икарди. Порой мне не удается даже поговорить с ними по телефону. У меня очень плохие отношения с Вандой. В течение нескольких лет мы общались только через адвокатов. А Мауро похож на нее, поэтому я не общаюсь и с ним.
Вчера был день рождения моего сына, а Икарди и Ванда оскорбляли меня по телефону. Какие могут быть отношения с такими людьми", - приводит слова Лопеса Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9