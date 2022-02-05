Супряга: "Луческу сказал, чтобы я в киевское "Динамо" больше не возвращался"

Фото твиттер "Сампдории"

Новичок "Сампдории" Владислав Супряга рассказал о своём прощании с главным тренером киевского "Динамо" Мирчей Луческу.

"Мы с Луческу очень хорошо пообщались и попрощались. Он мне сказал, чтобы я сюда больше не возвращался. Пожелал мне удачи и сказал, чтобы я больше трудился и не упускал свой шанс. Очень благодарен ему за всё, что он для меня сделал. Я вырос как игрок и личность. Буду всю жизнь ему благодарен за это", - сказал 21-летний футболист.

30 января "Сампдория" объявила об аренде украинского нападающего за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа за 7,5 миллиона.

За "Динамо" Супряга выступал с августа 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Сдавался в аренду "Днепру-1".

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