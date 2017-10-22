Суркис: "Человек рукой выбивает мяч – не ставят пенальти"



Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал работу арбитра Виталия Романова в матче 13-го тура чемпионата Украины против "Шахтера" (0:0).

Недовольство босса киевлян вызван эпизод на 60-й минуте, когда мяч попал в руку защитнику "горняков" Богдану Бутко.

"Поверьте мне, интрига будет – я вам обещаю. Рано ещё вешать медальки "Шахтёру", мы будем бороться. Я о судействе никогда не говорю, но не ставить такие пенальти…Тогда можно сейчас "Шахтер" построить и пускай из федерации приедут его наградить. Человек рукой выбивает мяч – не ставят пенальти. Это футбол. Может, нам нужно, как в Италии, смотреть видеоповторы и подсказывать главному арбитру? Этот судья — один из слабейших из тех, кто судил за последнее время. У меня сложилось впечатление, что он вообще не понимал, что происходит на поле", - приводят слова Суркиса украинские СМИ.

Видео: Эпизод с рукой Бутко.

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