Суркис: "Киевское "Динамо" обратится в Лозанну из-за технического поражения в матче с "Мариуполем"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что он подаст в суд из-за технического поражения со счетом 0:3, которое было засчитано команде за неявку на матч 7-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем".
"Мы будем работать в правовом поле. Будем обращаться в Лозанну, обязательно. Мои комментарии о справедливости вынесенного решения ни к чему. Я не буду ничего комментировать. Независимый суд должен все расставить на свои места", - сказал Суркис в интервью программе "Профутбол".
Напомним, что киевляне отказались сыграть в Мариуполе 27 августа, сославшись на угрозы безопасности. Спустя почти три месяца "Динамо" все же решило приехать на этот матч, но против проведения поединка выступил уже "Мариуполь".
Федерация футбола Украины засчитало "Динамо" техническое поражение.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|16
|36
|2
|Динамо Киев
|15
|32
|3
|Олимпик Донецк
|16
|25
|4
|Верес Ровно
|16
|22
|5
|Ворскла
|16
|22
|6
|Заря Луганск
|16
|20
|7
|Мариуполь
|15
|20
|8
|Александрия
|16
|15
|9
|Черноморец Одесса
|16
|15
|10
|Звезда Кропивницкий
|16
|14
|11
|Карпаты Львов
|16
|14
|12
|Сталь Каменское
|16
|12