Суркис: "Лига Европы - это престиж для команды"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением об участии клуба в групповом этапе Лиги Европы.

"Лига Европы - это престиж для команды. Продолжим финансировать команду на том же уровне, независимо от того - попали мы в Лигу Чемпионов или не попали. Да, сейчас тяжелые времена, но они у всех тяжелые. Надо затянуть пояса, но выстоять, чтобы "Динамо" не исчезло с горизонта, как некоторые наши команды.

Со спортивной точки зрения Лига Европы - это важный турнир для нас. Как далеко мы пройдем, тоже имеет огромное значение. Деньги - это хорошо, но спортивные результаты превыше всего" - приводят слова Суркиса украинские СМИ.

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