Суркис: "Лига Европы - это престиж для команды"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением об участии клуба в групповом этапе Лиги Европы.
"Лига Европы - это престиж для команды. Продолжим финансировать команду на том же уровне, независимо от того - попали мы в Лигу Чемпионов или не попали. Да, сейчас тяжелые времена, но они у всех тяжелые. Надо затянуть пояса, но выстоять, чтобы "Динамо" не исчезло с горизонта, как некоторые наши команды.
Со спортивной точки зрения Лига Европы - это важный турнир для нас. Как далеко мы пройдем, тоже имеет огромное значение. Деньги - это хорошо, но спортивные результаты превыше всего" - приводят слова Суркиса украинские СМИ.
Смотрите также результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|16
|2
|Шахтер Донецк
|6
|15
|3
|Ворскла
|6
|13
|4
|Олимпик Донецк
|6
|11
|5
|Верес Ровно
|6
|9
|6
|Мариуполь
|6
|8
|7
|Сталь Каменское
|6
|6
|8
|Заря Луганск
|6
|5
|9
|Звезда Кропивницкий
|6
|5
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Александрия
|6
|4
|12
|Черноморец Одесса
|6
|1