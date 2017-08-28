Суркис: "Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и сотрудников клуба"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему клуб отказался ехать в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата Украины.
"Почему поднята такая истерия? Команда не является - ей засчитывают техническое поражение. Вопросов нет. Но они же знают заранее, что проиграют все суды, которые будут независимыми, а не в нашей Федерации футбола, выполняющей что-то "под козырек".
Есть несколько вариантов. Первый - перенести матч в Киев. Второй вариант, если, как заявляет президент нашей страны, что прекратятся обстрелы, то второго декабря сыграть в Мариуполе. Есть еще вариант - сыграть два матча на нейтральном поле. Не будоражить ни общественность, никого. И еще один вариант. Если "Мариуполь" выйдет в шестерку - все четыре матча сыграть на нейтральном поле.
Скажите, какой перевес мы хотим? Если меня спросят, должен ли туда ехать "Шахтер", я тоже отвечу, что не уверен по поводу безопасности для футболистов на сегодняшний день. А поедут ли туда иностранцы, я тоже не уверен. Зачем им туда ехать? Они и так их там обыграют.
Все знают, что команда финансируется из одного источника, и все это прекрасно понимают. Но в свое время, когда ко мне обратился "Мариуполь", а там играть было нельзя, они сказали, что не могут приехать, потому что нет денег ни на самолет, ни на гостиницу. Слава Богу, жив Павлов. Он может это подтвердить.
Я предоставил и самолет, и гостиницу, и стадион. Я не понимаю, для чего это разжигается перед играми сборной. Мы высказали свою позицию. Меня вы нигде не слышали. Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и сотрудников клуба. Всякое может случиться. Но если сегодня заранее не рекомендуют, а говорят, мол, езжайте, потому что едут все.
Если мы станем на мосту, и десять человек скажут, что они хотят прыгнуть, а я скажу, что не хочу, то я тогда, получается, трус? Есть же разумные вещи. Неужели футбольный матч стоит таких рисков? Давайте мы прекратим политику возле футбола. Я никогда не был политиком и хотел бы сказать тем людям, которые с горячими головами хотят видеть "Динамо" в Мариуполе, успокоиться. Мы приедем и в Донецк, и в Мариуполь и будем играть в футбол", - сказал Суркис в программе "Профутбол".
Скорее всего, "Динамо" в ближайшее время будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч.
Не пропустите: Киевское "Динамо" не прибыло на свой матч 7-го тура чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|7
|18
|2
|Динамо Киев
|6
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|Ворскла
|7
|16
|4
|Олимпик Донецк
|7
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|5
|Верес Ровно
|7
|9
|6
|Мариуполь
|6
|8
|7
|Заря Луганск
|7
|8
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|Звезда Кропивницкий
|7
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|Сталь Каменское
|7
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|Карпаты Львов
|7
|6
|11
|Александрия
|7
|4
|12
|Черноморец Одесса
|7
|1