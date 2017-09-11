Суркис пообещал не отпускать игроков "Динамо" в сборную Украины
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что игроки его клуба вызываются в сборную Украины для количества.
В следующий раз функционер пообещал "отреагировать на это жестко".
"Не понимаю, зачем вызывать наших футболистов в сборную Украины, если они там не играют. Те же Сидорчук, Гармаш – лучшие исполнители на Украине. А Цыганков и Шепелев могли помочь молодежной сборной. Если их вызывают для количества, то в следующий раз мы будем на это реагировать более жестко.
Поймите, я вкладываю деньги в футбол, а в сборной сидят умники (я не имею в виду Андрея Шевченко), которые советуют, кого ставить, а кого – нет. Те же Гармаш и Сидорчук летели шесть с половиной часов в Исландию не для того, чтобы их не выпустили, когда команда проигрывала. Неужели они хуже тех, кто играл? Гарантирую, что они по мастерству и бойцовским качествам, желанию сражаться за Родину, сильнее тех, кто вышел на футбольное поле. Да, эйфория после матча с Турцией не прошла, но для этого есть тренерский штаб, который должен разобрать матч и понимать, что не нужно дёргать футболистов, которые имеют достаточно игровой практики и находятся на ведущих ролях в таком клубе, как "Динамо". Думаю, игровое время им можно было найти.
Говорят, что проблематично в сборной играют исполнители, которые в клубах не имеют игровой практики, а разве Зинченко ее имеет? Нужно же толково подходить к этому вопросу. Я бы хотел переговорить с Шевченко по этому поводу. Если игроки не нужны – не надо. Такие исполнители с опытом, как Гармаш, Сидорчук, вернулись психологически надломленными, поскольку чувствуют, что могли помочь сборной. Уверен, они отдали бы все силы – тем более что играли через два дня на третий и необходима была ротация. Не хочу никого критиковать, в том числе футболистов, которые играли, но мы все отвечаем за результат сборной, а не только тренерский штаб и ФФУ", - сказал он.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|8
|21
|2
|Динамо Киев
|7
|19
|3
|Ворскла
|8
|17
|4
|Олимпик Донецк
|8
|13
|5
|Верес Ровно
|8
|12
|6
|Мариуполь
|7
|11
|7
|Заря Луганск
|8
|8
|8
|Звезда Кропивницкий
|8
|8
|9
|Сталь Каменское
|8
|6
|10
|Карпаты Львов
|8
|6
|11
|Александрия
|8
|4
|12
|Черноморец Одесса
|8
|4