Суркис представил Луческу игрокам киевского "Динамо"
В четверг футболисты киевского "Динамо" познакомились с новым главным тренером команды Мирчей Луческу.
Представить румынского наставника игрокам лично приехал президент клуба Игорь Суркис.
"Он хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришёл к нам, чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду. Мы с ним много говорили - система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго", - обратился Суркис к команде.
Напомним, что контракт Луческу с "Динамо" подписан по схеме "2+1". Фанаты киевского клуба выступили категорически против назначения 75-летнего специалиста из-за его прошлого в "Шахтёре".
Не пропустите: Ультрас киевского "Динамо" встретили Луческу матерными кричалками. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Арсенал" может арендовать Коутиньо, но при одном условии
-
Кокорин проигнорировал вопросы о переходе в "Спартак"
-
УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи"
-
Суркис представил Луческу игрокам киевского "Динамо"
-
Названа дата прибытия Ловрена в расположение "Зенита"
-
Три клуба предложили контракт Виллиану
-
Самый преданный футболист Франции завершил карьеру
-
Гендиректор "Спартака" - о Кокорине: "Уверен, Саша сделает правильный выбор"
-
"Севилья" сообщила о заболевании своего игрока коронавирусом
-
1
"Зенит" и "Порту" обменялись мнениями о стоимости Осорио
-
Главные новости дня: 30 июля
-
Фомин прошел медосмотр в "Динамо". О трансфере объявят сегодня
-
1
Der Spiegel: "Манчестер Сити" давал ложные показания в суде
-
1
Орлов прокомментировал интерес "Зенита" к Черышеву
-
1
"Фулхэм" проиграл "Кардиффу", но вышел в финал плей-офф чемпиошипа
-
1
Павлюченко: "Спартаку" нужен именно такой футболист, как Кокорин"
-
Пеллегрини может покинуть пост главного тренера "Бетиса"
-
Хавбек "Сочи" Лагатор покинул клуб
-
Видаль высказался о будущем Кике Сетьена в "Барселоне"
-
Заа хочет покинуть "Кристал Пэлас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13