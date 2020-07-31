Суркис представил Луческу игрокам киевского "Динамо"

В четверг футболисты киевского "Динамо" познакомились с новым главным тренером команды Мирчей Луческу.

Представить румынского наставника игрокам лично приехал президент клуба Игорь Суркис.

"Он хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришёл к нам, чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду. Мы с ним много говорили - система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго", - обратился Суркис к команде.

Напомним, что контракт Луческу с "Динамо" подписан по схеме "2+1". Фанаты киевского клуба выступили категорически против назначения 75-летнего специалиста из-за его прошлого в "Шахтёре".

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