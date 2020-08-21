Суркис рассказал, что нового привнес Луческу в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу победного матча 1-го тура УПЛ с "Олимпиком" (1:4).

Также специалист рассказал, что нового привнес главный тренер Мирча Луческу.

"Выиграли сегодня, молодцы. С учетом количества травмированных футболистов, считаю, что результат уверенный, хороший. Не все получалось. Есть еще и брак, исполнительское мастерство. Только Супряга имел три 100% моментов, должен был забить. В принципе, стартом чемпионата я доволен. Те три недели, что Мистер провел в команде, видно невооруженным глазом. Подчеркиваю, семь человек стартового состава сегодня не играли, а наигрывалась последние пять-семь дней эта команда. Я считаю, что у нас есть перспектива с оптимизмом смотреть в будущее.

Что нового привнес Луческу? Во-первых, контроль мяча, во-вторых, агрессия, и я вижу у ребят огромное желание побеждать. Это самое главное, а также ответственность за результат. И у Луческу критерий - побеждать на футбольном поле", - цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".

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