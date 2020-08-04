Суркис: "С 1996 года не было предложений о покупке "Динамо", но я готов их рассматривать"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался прокомментировал призывы о продаже клуба.
"Я утверждаю, что с 1996 года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят: "Надо продать". Я готов рассматривать предложения.
Не знаю, как дети моего брата, но мои точно не хотят, чтобы я оставил им такую нагрузку. Я люблю футбол, мною руководит только это, а деньги – на десятом месте. Мне важны результаты.
Младшая дочь меня больше поддерживает, а старшей уже надоело видеть отца в стрессе. Она говорит: “Папа, я даже не знаю, когда тебе позвонить. Хочу с тобой пообщаться, но если ты проиграл, то не понимаю, как лучше - позвонить на следующий день или сделать паузу”. А младшая со мной общается, бьется с болельщиками в инстаграме", - цитирует Суркис Tribuna.com.
Ранее стало известно, что Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо".
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|Команда
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
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|8
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|9
|Львов
|22
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|10
|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
|22
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