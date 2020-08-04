Суркис: "С 1996 года не было предложений о покупке "Динамо", но я готов их рассматривать"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался прокомментировал призывы о продаже клуба.

"Я утверждаю, что с 1996 года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят: "Надо продать". Я готов рассматривать предложения.

Не знаю, как дети моего брата, но мои точно не хотят, чтобы я оставил им такую нагрузку. Я люблю футбол, мною руководит только это, а деньги – на десятом месте. Мне важны результаты.

Младшая дочь меня больше поддерживает, а старшей уже надоело видеть отца в стрессе. Она говорит: “Папа, я даже не знаю, когда тебе позвонить. Хочу с тобой пообщаться, но если ты проиграл, то не понимаю, как лучше - позвонить на следующий день или сделать паузу”. А младшая со мной общается, бьется с болельщиками в инстаграме", - цитирует Суркис Tribuna.com.

Ранее стало известно, что Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо".

Не пропустите: Ультрас киевского "Динамо" встретили Луческу матерными кричалками. | http://soccernews.ru