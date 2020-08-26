Суркис высказался о победном матче киевского "Динамо" над "Шахтером"

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Суркис высказался о победном матче киевского "Динамо" над "Шахтером"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о победном матче команды над "Шахтером" (3:1) в матче за Суперкубок Украины.

"Главный тренер сказал, что это маленький подарок и самим ребятам, и клубу, и болельщикам. И этот шаг дает надежду на то, что большая победа будет через несколько недель, когда мы попадем в групповой этап Лиги Чемпионов. Поэтому давайте ждать продолжения феерии, связанной с победами нашего родного клуба.

Предлагаю сегодня не поддаваться эмоциям, а насладившись успехом, ожидать возвращения игроков, которые могут по праву оспаривать свое место в составе. Думаю, Мистер знает, что нужно сделать, чтобы настроить команду на победы, которые вдохновят ребят. Безусловно, они верят тренеру, начали иначе работать, иначе мыслить, иначе выглядят тактически. Одним словом, это только начало", - цитирует Суркиса пресс-служба клуба.

Отметим, "Динамо" завоевало третий подряд трофей и девятый в истории. В активе "Шахтера" на один трофей меньше.

А еще: Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу| http://soccernews.ru
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