Суркис высказался о возможном назначении Шевченко на пост главного тренера "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о гипотетическом назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера клуба.

"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо". У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори "нет". Могу себе представить, что в будущем буду работать и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренером "Динамо" является Луческу - я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить - прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем. Я ни с кем не вступаю в переговоры", - сказал Суркис в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

45-летний Шевченко является воспитанником "Динамо". В бытность футболистом он выступал за киевский клуб с 1993 по 1999 годы, а также с 2009 по 2012 годы. После завершения карьеру Шевченко стал тренером и работал со сборной Украины и "Дженоа".

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