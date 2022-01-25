Суркис высказался о возможном назначении Шевченко на пост главного тренера "Динамо" Киев
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о гипотетическом назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера клуба.
"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо". У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори "нет". Могу себе представить, что в будущем буду работать и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренером "Динамо" является Луческу - я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить - прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем. Я ни с кем не вступаю в переговоры", - сказал Суркис в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".
45-летний Шевченко является воспитанником "Динамо". В бытность футболистом он выступал за киевский клуб с 1993 по 1999 годы, а также с 2009 по 2012 годы. После завершения карьеру Шевченко стал тренером и работал со сборной Украины и "Дженоа".
Не пропустите: Луческу рассказал, почему он покинул "Интер" в 1999 году. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Ростове" отреагировали на информацию об уходе президента клуба
-
"Реал" лидирует в гонке за Эндрика. На него также претендуют большинство топ-клубов Европы
-
"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича
-
"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта
-
"Валенсия" подписала защитника Эрая Джёмерта
Лента новостей
-
Жоаозиньо покинет "Сочи"
-
Россия триумфально пробилась в плей-офф Евро-2022 по футзалу
-
Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка Африки
-
Суркис высказался о возможном назначении Шевченко на пост главного тренера "Динамо" Киев
-
В "Ростове" отреагировали на информацию об уходе президента клуба
-
Марсьяль прилетел в Севилью для перехода в одноименный клуб
-
"Атлетико" может подписать форварда "Эльче"
-
"Зенит" не намерен переплачивать за Юри Алберто
-
1
Ротен прокомментировал слова Бензема в защиту Месси
-
"Севилья" выставила ценник на Диего Карлоса
-
Эриксен тренируется вместе с "Аяксом"
-
Араухо отказал "Барселоне" в продлении контракта
-
Президент "Урала" прокомментировал трансфер Адамова в "Зенит"
-
"Реал" лидирует в гонке за Эндрика. На него также претендуют большинство топ-клубов Европы
-
Адебайор прокомментировал конфликт Обамеянга с "Арсеналом"
-
Семин верит в Миранчука в "Аталанте"
-
"Дженоа" подписал форварда "Аталанты"
-
"Милан" хочет арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените"
-
"Интер" хочет подписать одного из лидеров "Аталанты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13