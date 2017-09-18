Сусо близок к продлению соглашения с "Миланом"
Хавбек "Милана" Сусо в ближайшее время продлит соглашение с клубом, сообщает Gianlucadimarzio.com.
По информации ресурса, стороны согласовали условия пятилетнего соглашения. Сообщается, что заработная плата игрока вырастит в три раза.
В текущем сезоне Сусо провел 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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|4
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|Милан
|4
|9
|6
|Торино
|4
|8
|7
|Сампдория
|3
|7
|8
|Рома
|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|Кальяри
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|4
|12
|Кьево
|4
|4
|13
|Болонья
|4
|4
|14
|СПАЛ
|4
|4
|15
|Удинезе
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|1
|17
|Сассуоло
|4
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
|19
|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|4
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