Сусо близок к продлению соглашения с "Миланом"

Хавбек "Милана" Сусо в ближайшее время продлит соглашение с клубом, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, стороны согласовали условия пятилетнего соглашения. Сообщается, что заработная плата игрока вырастит в три раза.

В текущем сезоне Сусо провел 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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