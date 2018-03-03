Сусо минувшим летом отказался переходить в "Интер"

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Сусо минувшим летом отказался переходить в "Интер"

Форвард "Милана" Сусо рассказал, что летом его хотел приобрести "Интер".

"Летом "Интер" сделал мне предложение. На тот момент я только сменил агента. Мы поговорили с представителями "нерадзурри". Я не знаю, что ответило руководство "Милана" на их предложение, однако я сразу дал знать, что никуда не хочу уходить, а также желаю продлить соглашение. Я мог бы уйти, но я счастлив в этом клубе" - приводит слова Сусо Football Italia.

В этом сезоне Сусо провел 36 матчей, отметился 8 голами и 8 ассистами.

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