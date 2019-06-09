Сусо может перейти из "Милана" в "Атлетико"

"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, испанский клуб готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро. "Милан" не хочет продавать игрока, но может пойти на этот шаг, чтобы уложиться в требования финансового фэйр-плей.

В минувшем сезоне 25-летний Сусо провел за "Милан" 41 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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