Сусо может перейти в "Реал"

Полузащитник "Милана" Сусо стал трансферной целью мадридского "Реала", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, королевский клуб видит в 23-летнем испанце долгосрочную замену вингеру Гарету Бэйлу.

Стоит отметить, что в контракте Сусо прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

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