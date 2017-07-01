Сусо может покинуть "Милан"

"Милан" может рассмотреть вариант с продажей хавбека Сусо, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, наставник "россонери" Винченцо Монтелла планирует сменить тактику игры и в новом построении не осталось места 23-летнему испанцу.

"Милан" готов продать Сусо за 30 миллионов евро. На игрока претендуют "Наполи" и "Рома".

Читайте также: "Милан" объявил о переходе Борини. | http://soccernews.ru