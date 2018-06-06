Сусо может стать игроком "Атлетико"

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Сусо может стать игроком "Атлетико"Полузащитник "Милана"  Сусо может стать игроком "Атлетико".

Как сообщает испанская пресса, клубы ведут переговоры по трансферу хавбека.

Соглашение испанца с "Миланом" рассчитано до 2022 года, а сумма отступных в нем составляет 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сусо отличился восемью голами и сделал 14 голевых передач.

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