Полузащитник "Милана" Сусо может стать игроком "Атлетико".

Как сообщает испанская пресса, клубы ведут переговоры по трансферу хавбека.

Соглашение испанца с "Миланом" рассчитано до 2022 года, а сумма отступных в нем составляет 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сусо отличился восемью голами и сделал 14 голевых передач.

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