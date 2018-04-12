Сусо может уйти в стан конкурента "Милана"

"Наполи" нацелился на вингера "Милана" Сусо, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ближайшим летом "партенопейцы" вполне будут готовы заплатить за 24-летнего игрока 38 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте испанца. Сам футболист вполне может принять предложение конкурента своего клуба, так как желает выступать в Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне Сусо забил 8 мячей и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за "Милан".

Напомним, Кальехон не перейдет в "Милан". | soccernews.ru