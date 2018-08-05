Сусо: "Мысли Бонуччи не были связаны с "Миланом"

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Сусо: "Мысли Бонуччи не были связаны с "Миланом"Вингер "Милана" Сусо дал краткий комментарий переходу своего одноклубника Леонардо Бонуччи в туринский "Ювентус".

Так, 24-летний игрок "россонери" заявил: "Бонуччи? Его мысли не были связаны с "Миланом".

Бонуччи перешел в "Милан" прошлым летом из "старой синьоры". Однако всего через год опытный бек вернулся на "Альянц Стэдиум".

Напомним, Мальдини возвращается в "Милан". | soccernews.ru

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