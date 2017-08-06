Сусо намерен остаться в "Милане"

Испанский полузащитник "Милана" Сусо не собирается покидать клуб, сообщает Mediaset Premium.

По сведениям издания, хавбек готов подписать с миланским клубом новый контракт до лета 2021 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, что интерес к 23-летнему Сусо проявляли "Наполи", "Рома", "Лацио" и "Тоттенхэм".

Не пропустите: "Интер" нацелился на Шика. | http://soccernews.ru