Сусо назвал клубы, которым невозможно отказать

Хавбек "Милана" Сусо рассказал, каким клубам сложно отказать в трансфере.

"Если команда, которая интересуется тобой, называется "Реал Мадрид" или "Барселона", то ты просто не можешь сказать "нет". Но в "Милане" всегда заявляли, что будут против моего ухода, а я всегда говорил, что хочу остаться здесь" - приводит слова Сусо Caughtoffside.

В нынешнем сезоне Сусо провел 10 матчей, отметился тремя голами и двумя ассистами.

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