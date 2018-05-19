Сусо не сыграет с "Фиорентиной"

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Сусо не сыграет с "Фиорентиной"

Полузащитник "Милана" Сусо не поможет своей команде в матче 38-го тура Серии А против "Фиорентины", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний испанец получил на тренировке мышечную травму и выбыл из строя на две недели.

Напомним, что матч "Милан" - "Фиорентина" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени. 

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