Сусо не заинтересован в возвращении в "Ливерпуль"

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Сусо не заинтересован в возвращении в "Ливерпуль"Вингер итальянского "Милана" Сусо не заинтересован в возвращении в английский "Ливерпуль", информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "красные" уже сделали первое предложение "россонери" по своему бывшему игроку. Однако сам 24-летний испанец планирует остаться на Апеннинах, так как не желает возвращаться на Туманный Альбион.

В нынешнем сезоне Сусо забил 7 мячей и сделал 9 результативных передач в 29 играх за "Милан".

Напомним, "Ливерпуль" готов заплатить 60 миллионов евро за аргентинского хавбека. | soccernews.ru

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