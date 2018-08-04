Сусо объяснил решение Бонуччи вернуться в "Ювентус"

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Сусо объяснил решение Бонуччи вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Милана" Сусо объяснил решение своего бывшего партнёра по команде Леонардо Бонуччи вернуться в "Ювентус".

"Бонуччи чувствовал, что сделал шаг назад, перейдя в "Милан", и поэтому он решил вернуться в "Ювентус" - цитирует Сусо Football Italia.

Напомним, что Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год, после чего перебрался в "Милан", однако спустя всего один сезон он вернулся в стан "бьянконери" в обмен на Маттиа Кальдару

Не пропустите: Бонуччи рассказал о своём отношении к свисту со стороны болельщиков "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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