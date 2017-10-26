Сусо: "Постараемся взять в игре с "Ювентусом" хотя бы очко"

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Сусо: "Постараемся взять в игре с "Ювентусом" хотя бы очко"Вингер "Милана" Сусо высказался о предстоящем матче своей команды против туринского "Ювентуса", который состоится в ближайшую субботу в рамках 11-го тура Серии А.

"Все может случиться, соперник - очень организован, и нам нужно будет действовать как единый механизм, когда мяч будет у него. Мы постараемся сыграть хорошо и заработать хотя бы очко. Я думаю, что "Юве" сильнее нас, так как он находится выше нас в турнирной таблице. Мы уже обыгрывали соперников на "Сан-Сиро", и теперь это может произойти и против топовой команды. Мы все хотим выиграть в субботу, но ничья - это минимум", - цитирует 23-летнего испанца Football Italia.

Напомним, "Милан" потерял Калабрию. | soccernews.ru

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